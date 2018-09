Ex-Ministerin Diana Golze will bei Landtagswahl 2019 in Brandenburg Direktmandat erzielen

Die Brandenburger Linkspartei-Politikerin Diana Golze plant ein politisches Comeback. Nach Informationen der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« will die vor Kurzem zurückgetretene Brandenburger Gesundheitsministerin Diana Golze bei der kommenden Landtagswahl am 1. September 2019 den westbrandenburgischen Wahlkreis 4 gewinnen. »Wir haben ein Direktmandat zu verteidigen«, sagte Golze am Donnerstag dem »nd«.

Vor dem sogenannten Lunapharm-Skandal, bei dem es um in Griechenland gestohlene und in Deutschland vertriebene möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente geht, war Golze auch als Spitzenkandidatin der LINKEN vorgesehen. Auch als Landesvorsitzende fungiert sie trotz ihres Rücktritts als Gesundheitsministerin weiter. Spitzenkandidatin wird sie nun nicht, erklärte Golze. Das wolle sie sich und ihrer Partei nicht zumuten. Denn es bestünde die Gefahr, dass dann im Wahlkampf immer wieder nur über das eine Thema gesprochen wird - den Pharmaskandal. »Das möchte ich nicht, das möchte meine Partei nicht«, sagte Golze.

Quelle: neues deutschland (ots)

