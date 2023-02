Wohnungswirtschaft begrüßt Härtefallprogramm des Bauministeriums

Der Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) begrüßt das vom Bundesbauministerium angekündigte Härtefallprogramm für Wohnungsunternehmen, die angesichts der gestiegenen Energiekosten in finanzielle Schieflage geraten.

"Das Härtefallprogramm für Wohnungsunternehmen ist das richtige Mittel zur richtigen Zeit, um den Unternehmen beizustehen", sagte Präsident Dirk Salewski dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Wohnungsunternehmen müssten bei den Energieversorgern für ihre Mieter in Vorleistung gehen, deren Abschlagszahlungen noch auf dem alten, geringen Niveau seien. "Das hat die Liquidität vieler Unternehmen stark eingeschränkt", so Salewski weiter. Wirtschaftliche Unsicherheit schwäche und lähme die Unternehmen und verhindere nötige Investitionen. "Die stark gestiegenen Energiekosten haben zu großen Belastungen der Wohnungsunternehmen geführt und werden jetzt durch das Härtefallprogramm abgefedert. Das beweist: Schnelle, pragmatische Lösungen sind nötig und möglich", so der BFW-Präsident.

Quelle: dts Nachrichtenagentur