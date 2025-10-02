Kommt 16+ für Social Media? Berlin lässt’s checken

Nach dts-Angaben will die Bundesregierung ein verbindliches Mindestalter für große soziale Netzwerke prüfen. Diskutiert werden strengere Alterskontrollen, Durchsetzungsmechanismen und Sanktionen bei Verstößen.

Das Vorhaben knüpft an EU-Regeln zum Jugendschutz und an nationale Medienaufsicht an. Strittig ist, wie Altersverifikation grundrechts- und datenschutzkonform funktionieren kann – von Ident-Checks bis zu risikoarmen Nachweisen. Branchenverbände warnen vor Overblocking, Kinderschützer drängen auf spürbare Hürden gegen Sucht- und Risiko-Inhalte.

Im Raum stehen Übergangsfristen und abgestufte Pflichten je Plattformgröße. Parallel sollen Medienkompetenz und Elternangebote gestärkt werden – die Regierung will Ergebnisse zügig in Eckpunkte gießen.

Quelle: ExtremNews



