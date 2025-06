Manfred Schiller: Transrapid-Petition an AfD-Bundestagsfraktion übergeben

Über 61.000 Bürger haben eine Petition auf der Plattform openPetition unterzeichnet, die eine Wiederaufnahme des Transrapid-Projekts fordert. Die Petition wurde heute dem petitionspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Manfred Schiller, im Deutschen Bundestag offiziell übergeben.

Der Petent, der sich seit Jahren für die Magnetschwebebahn als alternative und effiziente Form des Fernverkehrs einsetzt, kritisiert insbesondere das vorzeitige Aus des deutschen Transrapid-Projekts und fordert nun eine ernsthafte Neubewertung der Technologie vor dem Hintergrund aktueller verkehrs- und energiepolitischer Herausforderungen.

Dazu teilt Manfred Schiller mit: „Die AfD-Fraktion sieht in der Petition ein deutliches Signal, dass eine Rückbesinnung auf eigene technologische Stärken und eine ideologiefreie Verkehrspolitik von der Bevölkerung gewünscht wird. Der Transrapid steht für deutsche Ingenieurskunst, höchste Geschwindigkeit und emissionsarme Mobilität. Es ist ein Fehler, eine solche Zukunftstechnologie brachliegen zu lassen. Der Transrapid ist eine deutsche Magnetschwebebahn, die für den Hochgeschwindigkeitsverkehr entwickelt wurde und China ist mittlerweile führend in der Magnetschwebebahn-Technik. Die Technik dafür hatte China aus Deutschland vom Transrapid übernommen und weiterentwickelt. Damit Deutschland nicht zur Werkbank der Chinesen wird, prüft die AfD-Bundestagsfraktion, wie dieses Anliegen in die parlamentarische Arbeit eingebracht werden kann.“

Quelle: AfD Deutschland