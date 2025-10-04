Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Christina Baum (AfD) fordert Rehabilitierung von Impfverweigerern bei der Bundeswehr

Christina Baum (AfD) fordert Rehabilitierung von Impfverweigerern bei der Bundeswehr

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 07:36 durch Sanjo Babić
Christina Baum (2025) Bild: AfD Deutschland
Christina Baum (2025) Bild: AfD Deutschland

Der Deutschland-Kurier berichtet über eine Forderung der AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum (AfD) zur Rehabilitierung von Impfverweigerern in der Bundeswehr. Die Debatte betrifft Disziplinarmaßnahmen aus der Corona-Zeit, so der Bericht.

Demnach plädiert Baum für die Rücknahme von disziplinarischen Folgen gegen Soldatinnen und Soldaten, die während der Pandemie eine Corona-Impfung verweigert hatten. Hintergrund ist die Frage, ob damalige Maßnahmen – von Verweisen bis zu Karrierehemmnissen – heute noch Bestand haben sollen.

Der Bericht ordnet die Forderung in eine breitere Diskussion über den Umgang mit Corona-Entscheidungen in staatlichen Organisationen ein. Unabhängig von parteipolitischen Bewertungen wäre für Änderungen an Status- oder Disziplinarurteilen eine klare Rechtsgrundlage nötig; zuständig sind am Ende die jeweiligen Vorgesetzten, Disziplinarvorgesetzten und Gerichte.

Quelle: ExtremNews

