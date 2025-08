Marc Bernhard: Wohnungsbau kollabiert – Regierung verschärft Krise

Zur anhaltenden Stagnation im Wohnungsbau und den aktuellen Zahlen zur Bauwirtschaft teilt der baupolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marc Bernhard, mit: „Der Wohnungsbau steckt in einer tiefen Krise – und die Bundesregierung sieht tatenlos zu. Der vielbeschworene ,Bauturbo‘ entpuppt sich als Papiertiger. Die Bauaktivität sinkt, Genehmigungen stagnieren, in den Städten wächst die Wohnungsnot."

Bernhard weiter: "Die schwarz-rote Koalition macht große Ankündigungen, doch ihre Vorschriften und Bürokratielasten ersticken jedes Bauvorhaben. Der Traum vom bezahlbaren Wohnen wird für Millionen zur Illusion – und die Regierung sieht einfach zu. Dabei könnte die Branche sofort entlastet werden: durch Rücknahme überzogener Dämmvorschriften auf das Niveau von 2000, durch steuerliche Anreize und echten Bürokratieabbau.

Stattdessen wird die kommunale Planungshoheit beschnitten, und Bauherren wissen kaum noch, was morgen gilt. Laut FAZ wird das reale Bauvolumen im Hochbau 2025 erneut sinken – trotz des enormen Wohnraumbedarfs. Bereits rund 15 Prozent der Baukosten gehen auf Bürokratie zurück. Ein Einsparpotenzial von 2,7 Milliarden Euro bleibt ungenutzt, weil die Regierung untätig bleibt. Förderprogramme greifen nicht, Genehmigungsverfahren dauern Jahre. Bauherren, Investoren und Handwerker sind zunehmend verunsichert – vor allem wegen steigender Baupreise, die laut Destatis in den vergangenen fünf Jahren um fast 40 Prozent gestiegen sind. Während staatliche Auflagen die Kosten hochtreiben, bleibt jede echte Entlastung aus.

Die schwarz-rote Koalition hält am teuren weiter so fest, anstatt endlich das eigentliche Problem zu lösen: die Senkung der Baukosten. Die AfD-Bundestagsfraktion fordert deshalb den sofortigen Stopp überzogener Bauvorschriften, die entschlossene Entbürokratisierung der Verfahren, steuerliche Entlastungen für Investitionen in Wohnraum und die Rückkehr zu technologieoffenem, bezahlbarem Bauen. Ohne grundlegende Kurskorrektur wird der Wohnungsbau weiter kollabieren – mit gravierenden Folgen für Familien, Mieter und unsere Städte.“

Quelle: AfD Deutschland