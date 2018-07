Diesel-Kampagne der AfD-Fraktion mit Vollgas in Brandenburg unterwegs

Sommerpause im Landtag Brandenburg: Verwaiste Gänge, freie Platzwahl in der Kantine. Gähnende Leere. Aber nicht bei uns: In der AfD-Fraktion brummt´s, während die Abgeordneten der Altparteien am Strand liegen: Denn gerade jetzt in der „parlamentsfreien Zeit“ sind wir bei den Bürgern zwischen Perleberg und Senftenberg unterwegs.

Es wird immer enger für Dieselfahrer. Linksgrüne vermeintliche Umweltaktivisten wie die Deutsche Umwelthilfe, die Ihr Geld unter anderem von ausländischen Autoherstellern (Ford, Toyota,…) bekommt, machen Jagd auf den deutschen Diesel und erstreiten sinnlose Fahrverbote vor Gericht. Soweit darf es bei uns in Brandenburg nicht kommen. Das hat sich unsere AfD-Fraktion als Ziel gesetzt und die Kampagne „Kein Diesel ist illegal“ ins Leben gerufen. Wir klären auf: Über willkürliche Grenzwerte, die Versäumnisse von Altparteien und Industrie und darüber, welche Rechte die Verbraucher haben. Und dazu ist unsere „Diesel-Mannschaft“ mit einem oder mehreren Abgeordneten auf Tour. Am Montag waren wir mit Christina Schade (Wirtschaft) und Jan Ulrich Weiß (Infrastruktur) in der Barnim-Stadt Eberswalde. Am Bahnhof wurden Flugblätter und Aufkleber verteilt und viele gute Gespräche mit Bürgern geführt, die für das Verteufeln der spritsparenden und (wenn keiner schummelt) auch sauberen Diesel-Technologie kein Verständnis haben. Unsere beiden Abgeordneten haben sich vor Ort auch live bei Facebook gemeldet. Das Video können sie hier ansehen: https://bit.ly/2KRiPFY Quelle: AfD Deutschland