AfD: Özdemir setzt Molkereiprodukte auf den Werbe-Index: Jetzt nehmen uns die Grünen auch noch die Butter vom Brot!

Die Verbotsorgie der Grünen erreicht einen neuen irren Höhepunkt: Das Landwirtschaftsministerium hat jetzt die Höchstwerte für Zucker, Salz und Fett in Lebensmitteln drastisch heruntergeschraubt. Betroffen sind Butter, Quark und sogar Naturjoghurt, die jetzt plötzlich alle nicht mehr gesund sein sollen! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Das bedeutet im Umkehrschluss: Werbeverbot, vor allem wenn Kinder die Adressaten sind – und das unter knallharten Strafandrohungen. Die Landwirtschaft läuft Sturm gegen „ihren“ Minister Cem Özdemir und moniert, dass diese Beschränkung Lebensmittel trifft, die zu einer gesunden Ernährung einfach dazu gehören.

Während es für die Grünen einerseits völlig in Ordnung ist, dass uns immer mehr Insekten ins Essen geschreddert werden, wollen sie uns andererseits vor Naturprodukten mit 25 Prozent Fettanteil „schützen“. Das ist so irrational wie die Abschaltung der Kernkraftwerke in Zeiten der Energiekrise. Oder die Belohnung von illegaler Migration mit dem Verteilen von deutschen Pässen. Die Politik der Grünen hat von außen betrachtet noch nie Sinn ergeben. Es geht einzig und allein um den totalitären Anspruch, die Leute zu erziehen. Die Grünen wollen bestimmen, was Du isst, was Du sagst, was Du fährst, wie Du lebst und wen Du liebst. Das muss endlich aufhören, denn wir sind mündige Bürger und können das alles selbst entscheiden. Deshalb: Neuwahlen jetzt!"

Quelle: AfD Deutschland