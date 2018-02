Bericht: Maas und Barley sollen ihre Ministerämter behalten

Bundesjustizminister Heiko Maas und Familienministerin Katarina Barley (beide SPD) sollen in ihren jeweiligen Ämtern bleiben. Das berichtet die "Rheinische Post" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf SPD-Kreise.

Zuvor hatte "Bild-Online" berichtet, dass SPD-Chef Martin Schulz Außenminister in einer neuen Großen Koalition werden soll. Außerdem hatte der bisherige Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Mittwochmittag seinen Abschied vom Bundeskabinett bekannt gegeben. Das Innenressort geht laut Koalitionsvertrag an die CSU - dem Vernehmen nach soll es von Horst Seehofer übernommen werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur