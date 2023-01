Linke fordert Nachbesserung der Strom- und Gaspreisbremse

Die Linke im Bundestag dringt angesichts gesunkener Marktpreise für Gas und Strom auf eine Nachbesserung der Preisbremsen. "In ihrer jetzigen Ausgestaltung sind die Bremsen ein Freibrief zum Abkassieren für die Strom- und Gasversorger", sagte der Co-Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Aktuell haben sie keine Bremswirkung, sondern halten die Preise oben." Strom- und Gashändler könnten die Preise längst wieder senken, kritisierte Bartsch. Er forderte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, Preissenkungsdruck auf die Energiekonzerne auszuüben. "Sinkende Beschaffungskosten müssen ohne Zeitverzug zu sinkenden Gas- und Strompreisen der Kunden führen. Eine Karenzzeit zum Abkassieren darf es nicht geben", sagte der Linksfraktionschef. Vielen Menschen würde mit der nächsten Betriebskostenabrechnung der "finanzielle Knock Out" drohen, so Bartsch. Er fordert daher von der Bundesregierung einen Nebenkostenfonds. "Nachzahlungen, die oberhalb des Mittels der letzten Jahre liegen, sollten in diesem Jahr von der Bundesregierung übernommen werden", schlug Bartsch vor.

Quelle: dts Nachrichtenagentur