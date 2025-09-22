Steuerzahlerbund begrüßt Vorschläge von CDU-Politikerin Reiche

FinanzNachrichten.de meldet das positive Echo des Bundes der Steuerzahler; dts-Berichte bei Presse Augsburg bestätigen die Unterstützung. Der Verband fordert seit Langem einfache Tarife, planbare Abschreibungen und weniger Bürokratie.

Der BdSt sieht in Reiches Vorstoß Ansatzpunkte für Entlastung und Standortqualität, mahnt aber Gegenfinanzierung und Ausgabenbremsen an. In Positionspapieren plädiert der Verband zudem für digitale Verfahren, Abbau kalter Progression und klare Investitionsanreize.

Wirtschaftsnahe Stimmen erwarten, dass Planungssicherheit Investitionen stützt; die Details zu Tarifen, Freibeträgen und Unternehmensbesteuerung sollen in Fachgremien vertieft werden.

Quelle: ExtremNews



