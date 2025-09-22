Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Steuerzahlerbund begrüßt Vorschläge von CDU-Politikerin Reiche

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Der Bund der Steuerzahler e. V. (BdSt) ist ein eingetragener Verein, der im Jahre 1949 gegründet wurde.
FinanzNachrichten.de meldet das positive Echo des Bundes der Steuerzahler; dts-Berichte bei Presse Augsburg bestätigen die Unterstützung. Der Verband fordert seit Langem einfache Tarife, planbare Abschreibungen und weniger Bürokratie.

Der BdSt sieht in Reiches Vorstoß Ansatzpunkte für Entlastung und Standortqualität, mahnt aber Gegenfinanzierung und Ausgabenbremsen an. In Positionspapieren plädiert der Verband zudem für digitale Verfahren, Abbau kalter Progression und klare Investitionsanreize.

Wirtschaftsnahe Stimmen erwarten, dass Planungssicherheit Investitionen stützt; die Details zu Tarifen, Freibeträgen und Unternehmensbesteuerung sollen in Fachgremien vertieft werden. 

Quelle: ExtremNews


