Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Ricarda Lang lobt Söders Social-Media-Auftritt

Ricarda Lang lobt Söders Social-Media-Auftritt

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 13:12 durch Sanjo Babić
Ricarda Lang (2023)
Ricarda Lang (2023)

Bild: Eigenes Werk /SB

Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat sich anerkennend über die Social-Media-Aktivitäten von CSU-Chef Markus Söder geäußert. "Markus Söder ist der erste Politiker in Deutschland, der wirklich verstanden hat, wie sehr Politik auch Entertainment und Unterhaltung ist", sagte Lang dem "Spiegel".

"Das macht er wirklich gut. Er hat da eine Rolle für sich entdeckt und die Chance genutzt." Besonders schätzt Lang Söders Gabe zur Selbstironie. "Erkennbar Spaß zu haben und sich selbst nicht immer ganz ernst zu nehmen - das hilft oft, um eine gewisse Bürgernähe herzustellen", sagte Lang.

Gerade in Zeiten des grassierenden Rechtspopulismus sei es wichtig, wenn Politiker Nähe zu Bürgern zeigten. Lang teilt die von Söder immer wieder betonte These, dass man Social Media nicht den Populisten überlassen dürfe.

Allerdings sieht die frühere Grünen-Chefin auch Probleme bei Söders Social-Media-Aktivitäten. Erstens kenne er die Grenzen des Angemessenen oft nicht. Zweitens zahle Söder auch einen Preis dafür, dass er auf den Plattformen bisweilen freidrehe, die so erworbene Aura der Unernsthaftigkeit schade ihm, wenn es um die Frage geht, ob er für noch höhere Ämter berufen sei. "Er hat sich zur Kunstfigur gemacht, zieht Erfolge daraus, aber er schadet sich in gewisser Weise auch damit", so Lang.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte segnen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige