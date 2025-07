Bericht: Schröder will doch im Nord-Stream-U-Ausschuss aussagen

Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) will offenbar doch im Nord-Stream-2-Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtages aussagen. Das geht aus einem zweiseitigen Schreiben hervor, über das der "Spiegel" berichtet. Sein Anwalt schickte es demnach am Mittwoch per E-Mail an den Ausschussvorsitzenden Sebastian Ehlers (CDU).

Demnach will der Altbundeskanzler zwar nicht persönlich am 17. Oktober im Schweriner Landtag erscheinen, wäre aber mit einer Video-Vernehmung in seinem Büro in Hannover einverstanden. Für die anberaumte Befragung stellt sein Anwalt allerdings Bedingungen: "Die Übertragung findet ohne Öffentlichkeit statt", schreibt er. Außerdem will er die Sitzung bei Bedarf für eine Pause unterbrechen.



Der Gesundheitszustand des Altkanzlers soll dem Schreiben nach immer noch angeschlagen sein. Schröder sei "der körperlichen und psychischen Belastung einer längeren und insbesondere öffentlichen Befragung" nicht gewachsen, heißt es. Darum werde man in einer Video-Vernehmung nach einer möglichen Pause "unter allgemeinen humanen Gesichtspunkten gemeinsam erörtern, wann eine Fortsetzung der Vernehmung zumutbar sein wird".



Schröder ist seit 2016 Verwaltungsratsvorsitzender der Nord-Stream-2-AG und gilt als einer der wichtigsten Zeugen in dem Schweriner Untersuchungsausschuss. Es geht unter anderem um die Rolle der umstrittenen Stiftung "Klima- und Umweltschutz MV".

Quelle: dts Nachrichtenagentur