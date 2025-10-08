Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Reiche erteilt späterem Rentenalter eine Absage

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 17:43 durch Sanjo Babić
Katherina Birgitt Reiche (2025)
Katherina Birgitt Reiche (2025)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bremst Debatten über ein Renteneintrittsalter von 73 Jahren: „Das steht derzeit nicht zur Debatte.“ Dies berichten ntv, dts/Presse Augsburg.

Reiche verweist auf den Reformmix, mit dem die Regierung Wachstum und Beschäftigung ankurbeln will – höhere Erwerbsbeteiligung, qualifizierte Zuwanderung, Produktivität durch Investitionen. In dieser Lage sende eine Debatte über drastisch spätere Ruhestandsgrenzen falsche Signale. 

Ökonomen verweisen zwar auf die Demografie, sehen kurz- und mittelfristig aber vor allem Produktivitätsfortschritte als Hebel für die Finanzierbarkeit der Rente. 

Quelle: ExtremNews


