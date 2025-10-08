Reiche erteilt späterem Rentenalter eine Absage

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bremst Debatten über ein Renteneintrittsalter von 73 Jahren: „Das steht derzeit nicht zur Debatte.“ Dies berichten ntv, dts/Presse Augsburg.

Reiche verweist auf den Reformmix, mit dem die Regierung Wachstum und Beschäftigung ankurbeln will – höhere Erwerbsbeteiligung, qualifizierte Zuwanderung, Produktivität durch Investitionen. In dieser Lage sende eine Debatte über drastisch spätere Ruhestandsgrenzen falsche Signale.

Ökonomen verweisen zwar auf die Demografie, sehen kurz- und mittelfristig aber vor allem Produktivitätsfortschritte als Hebel für die Finanzierbarkeit der Rente.

Quelle: ExtremNews



