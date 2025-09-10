Bernhard Eisenhut MdL: "Hauk plant Pflichtabgabe für Winzer"

Der weinbaupolitische AfD-Fraktionssprecher Bernhard Eisenhut MdL lehnt die von Agrarminister Hauk (CDU) angekündigte Pflichtabgabe für Winzer auf der Basis von „Zwangssolidarität“ ab: „Die Landesregierung sollte sich besser darum kümmern, dass die seit Jahren steigenden Produktionskosten für die Weinbaubetriebe gesenkt werden. Nur so werden sie auch in Zukunft überlebens- und konkurrenzfähig bleiben.“ Quelle: AfD BW