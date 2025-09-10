Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bernhard Eisenhut MdL: "Hauk plant Pflichtabgabe für Winzer"

Bernhard Eisenhut MdL: "Hauk plant Pflichtabgabe für Winzer"

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 18:19 durch Sanjo Babić
Bernhard Eisenhut (2024) Bild: AfD Deutschland
Bernhard Eisenhut (2024) Bild: AfD Deutschland

Der weinbaupolitische AfD-Fraktionssprecher Bernhard Eisenhut MdL lehnt die von Agrarminister Hauk (CDU) angekündigte Pflichtabgabe für Winzer auf der Basis von „Zwangssolidarität“ ab: „Die Landesregierung sollte sich besser darum kümmern, dass die seit Jahren steigenden Produktionskosten für die Weinbaubetriebe gesenkt werden. Nur so werden sie auch in Zukunft überlebens- und konkurrenzfähig bleiben.“

Quelle: AfD BW

