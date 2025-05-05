Spahn (CDU) schlägt Heizkostenpauschale für Bürgergeld vor

Nach Berichten der dts Nachrichtenagentur regt Jens Spahn (CDU) eine pauschale Unterstützung für Bürgergeldempfänger bei Heizkosten an. Die Idee soll Planungssicherheit schaffen und Bürokratie verringern.

Spahn (CDU) argumentiert, steigende Energiepreise träfen besonders Haushalte mit niedrigen Einkommen. Eine pauschale Lösung könne Verfahren vereinfachen und zielgenau helfen. Befürworter verweisen auf die Entlastungswirkung in der Heizperiode, Kritiker warnen vor Mitnahmeeffekten und fordern eine genaue Bedürftigkeitsprüfung.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, Wirkung und Finanzrahmen zu prüfen. Parallel läuft die Debatte über Effizienzprogramme, Gebäudesanierung und Kostenteilung zwischen Vermietern und Mietern.

Quelle: ExtremNews



