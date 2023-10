AfD: Nahost-Konflikt auf unseren Straßen: Hamas-Kriminelle abschieben!

Es ist eine einzige Schande: Mitten auf unseren Straßen toben sich Islamisten aus, die den Nahost-Konflikt in Deutschland ausleben. Nach einem weltweiten Gewalt-Aufruf der islamistischen Hamas hat die Polizei nun die Schutzmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen in Deutschland verstärkt. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Diese Sicherheitsmaßnahmen sind richtig und notwendig – aber wie konnte es so weit kommen? Um diese Frage drücken sich die „bunten“ Massenmigrations-Parteien herum. Denn die Antwort ist unbequem: Islamismus und Judenhass wurden von der Ampel-Regierung und auch von der Merkel-Regierung importiert! Vor dieser Entwicklung hat die AfD jahrelang gewarnt. Wir wurden dafür als rassistisch diffamiert. Jetzt muss endlich gehandelt werden: Hamas-Kriminelle und andere ausländische Straftäter müssen genauso abgeschoben werden wie Scheinflüchtlinge, die keinen Anspruch auf Asyl haben. Denn wir wollen keinen Import internationaler Konflikte auf unsere Straßen, sondern ein sicheres Deutschland ohne Extremismus und Gewalt!" Quelle: AfD Deutschland