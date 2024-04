Ilse Johanna Christiansen (SSW) zur Bürgervorsteherin in Bredstedt gewählt

Die 70-jährige Ilse Johanna Christian ist seit vielen Jahren SSW-Kommunalpolitikerin und war u.a. Vizebürgermeisterin in Bredstedt. Auch als Präsidentin des Friesenrates ist Ilse Johanna Christiansen in ganz Nordfriesland und darüber hinaus bekannt.

Die Kreisvorsitzende Sybilla Nitsch freute sich über die Wahl: „Der SSW Nordfriesland gratuliert Ilse Johanna Christiansen ganz herzlich zur Wahl als Bürgervorsteherin. Damit ist zum ersten Mal eine Vertreterin der Minderheitenpartei in dieses wichtige Amt gewählt worden. Ich bin sicher, dass Ilse Johanna mit ihrer großen ehrenamtlichen und politischen Erfahrung eine gute Bürgervorsteherin für Bredstedt sein wird. Die Wahl von Ilse Johanna Christiansen zeigt auch den wachsenden politischen Einfluss, den der SSW in Nordfriesland durch den Erfolg bei der Kommunalwahl 2023 bekommen hat. Die Angelegenheiten der nationalen Minderheiten rücken somit mehr und mehr in die Mitte der Politik. Das ist eine gute Entwicklung. Wir wollen dies nutzen, um gemeinsam mit den Menschen unser Nordfriesland voranzubringen, immer an der Sache orientiert und in einem guten Miteinander.

Die neue Bürgervorsteherin ist sich der großen Verantwortung, die das neue Amt mit sich bringt, sehr bewusst. Ilse Johanna Christiansen sagt: „Ich will eine Bürgervorsterin für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen, die sich für unsere schöne Stadt engagieren. Ich werde mich bemühen überall in Bredstedt bei den Menschen sichtbar zu sein und werde so weit möglich immer Ansprechpartner für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sein.“

Ilse Johanna Christiansen bedauerte, dass die CDU-Fraktion die konstituierende Sitzung verließ, weil keiner ihrer KandidatInnen für die verschiedenen Posten gewählt wurde. Dazu sagte sie: „Ich kann verstehen, dass die CDU-Fraktion enttäuscht über die Abstimmungen war. Es war aber nun mal eine demokratische Wahl und die Mehrheit des Gemeinderates war mit den vorgeschlagenen Kandidaten von der CDU nicht einverstanden. Wer raus geht muss aber auch wieder reinkommen. Ich möchte als neue Bürgervorsteherin gerne der CDU-Fraktion dafür eine Brücke bauen und werde mich bemühen, die Wogen wieder zu glätten, damit der Gemeinderat in Zukunft vernünftig zusammen arbeitet.“

Auf der Gemeinderatssitzung wurde Henry Bohm vom SSW zum 2. Stellvertreter der Bürgervorsteherin gewählt."

Quelle: SSW