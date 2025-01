Früherer Bundesbauminister Oscar Schneider gestorben

Der frühere Bundesbauminister Oscar Schneider ist tot. Der CSU-Politiker sei im Alter von 97 Jahren gestorben, teilte die bayerische Landesregierung am Donnerstag mit. "Oscar Schneider war ein großer Nürnberger und enger Weggefährte von Helmut Kohl", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

"Er prägte die Politik und Demokratie der Bundesrepublik auf allen Ebenen - begonnen im Kommunalen daheim in Nürnberg bis hin zum Amt als Bundesbauminister."



Schneider sei in der Weimarer Zeit geboren, habe die Schrecken der Nazizeit erlebt und beim Aufbau der Demokratie in Deutschland tatkräftig geholfen. "Er war ein Grandseigneur der deutschen Politik", so Söder. "Durch seinen hartnäckigen Einsatz für die inzwischen berühmte gläserne Kuppel des Reichstags prägt er das Bild Berlins und Deutschlands bis heute." Man werde ihm ein ehrendes Andenken bewahren.



Schneider war von 1982 bis 1989 Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Von 1969 bis 1994 war er Mitglied des Deutschen Bundestages.

Quelle: dts Nachrichtenagentur