Tobias Keller: „Die AfD ist eine Erfolgsgeschichte“

Tobias Keller, Landtagskandidat der AfD im Nordwesten Leipzigs, ist schon seit 2014 Mitglied der AfD und kann somit mit Fug und Recht als Mann der ersten Stunde bezeichnet werden. Dies berichtet das COMPACT-Magazin.

Weiter berichtet das Magazin: "Im Rückblick betont er, dass es der AfD im vergangenen Jahrzehnt insbesondere gelungen ist, ein großes Maß an Fachkompetenz zu gewinnen. Von Anfang an habe man Wert darauf gelegt, arbeitende Menschen für sich zu gewinnen, die bereit sind, ihre Freizeit für die Interessen der Bürger zu opfern.

„Dem Volk aufs Maul schauen“

2014 habe man noch Unterschriften sammeln müssen, um zu den Kommunal- und den Landtagswahlen anzutreten. Es sei damals ein großer Paukenschlag gewesen, in Leipzig, der größten sächsischen Stadt, gleich in Fraktionsstärke in den Stadtrat einzuziehen. Im Rückblick auf die damals bundesweit bekannte AfD-Politikerin Frauke Petry stellt Keller fest, dass diese zwar durchaus viele gute Dinge getan habe. Wer aber an der Spitze stehe und deshalb der Auffassung sei, er sei unfehlbar, für den sei die AfD nicht der richtige Platz.





Das derzeitige Führungsduo Alice Weidel/Tino Chrupalla ist nach der Auffassung von Keller ein klarer Fortschritt im Vergleich zu früheren Parteispitzen. Aufgabe der Partei sei weniger die Umsetzung einer eigenen Ideologie, sondern die Aufgabe bestehe darin, „dem Volk aufs Maul zu schauen“ – um mit Martin Luther zu sprechen – und dann die Wünsche und Nöte des Volkes in der Politik zu berücksichtigen.

Auch der Westen wird erwachen

Mit dem Begriff „Remigration“ habe er keine Probleme, so Keller weiter, denn es gehe dabei um die Beschneidung der illegalen Migration und damit um die Berücksichtigung des geltenden Rechts. Man wolle genau den Rechtsstaat haben, den man auch 1989 gefordert habe, als man auf die Straße gegangen sei. Den habe man sich erkämpft umd man wolle ihn nun nicht missen.

Keller zeigt sich zuversichtlich, dass in Westdeutschland bald ein genauso tiefgreifender patriotischer Gesinnungswandel einsetzt wie in Mitteldeutschland."

Quelle: COMPACT-TV