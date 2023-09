AfD: Statt Faesers Augenwischerei: Mittelmeer-Migration stoppen!

Einmal mehr versucht SPD-Innenministerin Faeser, den Menschen Sand in die Augen zu streuen: Deutschland würde die freiwillige Migranten-Aufnahme aus Italien stoppen, heißt es in Medienberichten. Faeser habe den „Solidaritätsmechanismus“ gestoppt, weil Italien sich weigere, sogenannte Dublin-Überstellungen aus Deutschland zu ermöglichen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Doch in Wahrheit ändert sich durch Faesers Aktenschieberei nicht das Geringste, weil der Großteil der Migranten unerlaubt aus sicheren Nachbarländern einreist – und weil davon ein erheblicher Teil direkt nach Deutschland kommt. Die PR-Tricks der Kartellparteien ändern sich, die Migrationswelle bleibt! Eine AfD-Regierung wird derartigen Taschenspieler-Tricks ein Ende bereiten und dafür sorgen, dass wir uns bei der Mittelmeer-Migration am australischen „No-Way“-Prinzip orientieren: Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa strömen, müssen zurückgewiesen und konsequent ans afrikanische Festland zurückgebracht werden. Das ist nicht nur in unserem eigenen nationalen Interesse, es ist auch die humanere Politik – denn so verhindern wir, dass Schlepper sich mit den Migranten auf einen lebensgefährlichen Weg machen. Solange aber die EU beim Schutz ihrer Grenzen untätig bleibt, müssen wir umfassende Kontrollen an unseren eigenen Staatsgrenzen durchführen. Außerdem sehr wichtig: Die finanziellen Anreize zur Massenmigration müssen abgestellt und Geldgeschenke durch maßvolle Sachleistungen ersetzt werden!" Quelle: AfD Deutschland