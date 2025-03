SPD-Abgeordnete Abdi für bessere Koordination der Klimaschutzgelder

Die SPD-Abgeordnete Sanae Abdi fordert anlässlich des Petersberger Klimadialogs in Berlin einen besser koordinierten Einsatz deutscher Gelder für den internationalen Klimaschutz unter Federführung des Entwicklungsministeriums.

Die bisherige Obfrau im Entwicklungsausschuss des alten Bundestags sagte der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe): "Besonders die ärmsten Staaten sind am stärksten betroffen, obwohl sie am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Deshalb müssen wir nicht nur das Pariser Klimaabkommen konsequent umsetzen, sondern auch unseren fairen Anteil an der internationalen Klimafinanzierung bereitstellen."



Abdi sagte: "Um den finanziellen Herausforderungen der globalen Klimatransformation angemessen zu begegnen und Entwicklungsländern die Chance zu geben, den Weg zur Klimaneutralität mitzugehen, setzen wir verstärkt auf die Mobilisierung privater Mittel und treiben die Reform der internationalen Finanzarchitektur voran. Gleichzeitig müssen die Mittel für den internationalen Klimaschutz besser gebündelt und strategisch eingesetzt werden - unter der Federführung des Entwicklungsministeriums." Sie fügte hinzu: "Nur so können Klimaschutz und Klimaanpassung in Entwicklungsländern wirksamer zusammen gedacht werden, und unsere Unterstützung kommt dort an, wo sie am dringendsten gebraucht wird."



In Berlin kommen am Dienstag Vertreter aus mehr als 40 Ländern sowie der Europäischen Union zum Petersberger Klimadialog zusammen, um die Weltklimakonferenz im November im brasilianischen Belém vorzubereiten. Von den öffentlichen Geldern zur internationalen Klimafinanzierung stammt der Großteil bislang aus dem Etat des Entwicklungsministeriums. Unklar ist noch, wie es unter einer neuen Regierung mit dem Ministerium weitergeht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur