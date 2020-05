Brinkhaus kündigt Einschränkungen für Werkverträge in Fleischindustrie an

Der Chef der Bundestagsunionsfraktion, Ralph Brinkhaus (CDU), hat die Zustände in der Fleischindustrie als teilweise untragbar bezeichnet und vor der entscheidenden Kabinettssitzung am Mittwoch Einschränkungen für Werkverträge in der Branche angekündigt.

"Die Zustände in Teilen der Fleischindustrie sind nicht erst seit der Corona-Pandemie unhaltbar. Hier muss sich dringend etwas ändern", sagte der CDU-Politiker der Düsseldorfer "Rheinischen Post" mit Blick auf die in fleischverarbeitenden Betrieben festgestellten Corona-Infektionen. Die große Koalition müsse "sehr ernsthaft daran arbeiten, wie wir das Konstrukt der Werkverträge zielgenau für die Fleischindustrie einschränken können", sagte Brinkhaus. Quelle: Rheinische Post (ots)