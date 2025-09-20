Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Regierung plant zügige Reform der Entwicklungspolitik

Regierung plant zügige Reform der Entwicklungspolitik

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 07:30 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Wie die dts berichtet, will die Bundesregierung ihre Entwicklungspolitik neu ausrichten und die Reform noch in diesem Jahr abschließen.

Die Bundesregierung plant eine umfassende Reform der Entwicklungspolitik, die noch bis Ende des Jahres stehen soll. Dabei sollen sowohl Förderstrukturen als auch Schwerpunkte der internationalen Zusammenarbeit neu geordnet werden. Hintergrund sind wachsende Herausforderungen durch geopolitische Krisen und eine kritische Überprüfung bestehender Hilfsprogramme.

Die Pläne sehen vor, den Mitteleinsatz effizienter zu gestalten und stärker an sicherheits- und außenpolitische Interessen Deutschlands zu koppeln. Auch sollen Projekte stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet werden. Regierungskreise betonen, dass das Reformtempo ambitioniert sei, gleichzeitig aber notwendig, um internationale Partner nicht zu verprellen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte gehen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige