Regierung plant zügige Reform der Entwicklungspolitik

Die Bundesregierung plant eine umfassende Reform der Entwicklungspolitik, die noch bis Ende des Jahres stehen soll. Dabei sollen sowohl Förderstrukturen als auch Schwerpunkte der internationalen Zusammenarbeit neu geordnet werden. Hintergrund sind wachsende Herausforderungen durch geopolitische Krisen und eine kritische Überprüfung bestehender Hilfsprogramme.

Die Pläne sehen vor, den Mitteleinsatz effizienter zu gestalten und stärker an sicherheits- und außenpolitische Interessen Deutschlands zu koppeln. Auch sollen Projekte stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet werden. Regierungskreise betonen, dass das Reformtempo ambitioniert sei, gleichzeitig aber notwendig, um internationale Partner nicht zu verprellen.

