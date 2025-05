Kanzlerwahl: Fraktionen diskutieren über 2. Wahlgang

Nachdem CDU-Chef Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl in der ersten Runde gescheitert ist, diskutieren die Fraktionen über einen 2. Wahlgang. Während der Sitzungsunterbrechung gingen am Dienstagmittag aus der Koalition Alexander Dobrindt (CSU), Jens Spahn (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) in die Fraktionssitzung der Grünen. Währenddessen war das Plenum fast leer, zur zahlreiche Abgeordnete der AfD blieben weiter auf ihren Stühlen.

Nach Informationen der dts Nachrichtenagentur setzte die Bundestagsverwaltung bereits eine Fortsetzung der Bundestagssitzung für 15 Uhr fest. Ob es tatsächlich dazu kommt, war jedoch zunächst unklar.



Merz hatte im ersten Wahlgang nicht die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erhalten. Mindestens 18 Abgeordnete von Union und SPD stimmten gegen ihn. Quelle: dts Nachrichtenagentur