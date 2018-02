Groschek: "Närrische Tage" in der SPD müssen vorbei sein

Michael Groschek, Vorsitzender der SPD in Nordrhein-Westfalen, hat nach dem Rücktritt von Martin Schulz Ruhe in der Partei gefordert. "Ab Mittwoch müssen die närrischen Tage auch in der SPD vorbei sein", sagte Groschek der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Andrea Nahles habe ohne Zweifel die Führungsqualitäten, die die Partei dringend brauche, fügte Groschek hinzu. Mit Blick auf den kommissarischen Vorsitz bis zum Parteitag am 22. April sagte der NRW-SPD-Chef: "Olaf Scholz ist eine souveräne Lösung." Quelle: Rheinische Post (ots)

