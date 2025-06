Bericht: Prüfer sahen kaum Risiken für Habecks Batterie-Förderung

Die zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das Risiko für einen vollständigen Verlust der Förderung von Northvolt bei einem Prozent gesehen. Das geht aus einem Bericht hervor, den der damalige Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) im Vorfeld der öffentlichen Förderung in Auftrag gegeben hatte und über den der Newsletter "Industrie und Handel" des "Politico" berichtet.

Darin bewerten die Wirtschaftsprüfer das schwedische Unternehmen gemischt. Einerseits wird bemängelt, dass Northvolt "keine relevanten finanziellen Reserven" habe. Zudem weise das Unternehmen "vergleichsweise wenige Erfolge" im Vergleich zu etablierten Batterieherstellern auf. Andererseits sei das Absatzpotential hoch, der Kundenstamm sei "ausreichend diversifiziert" und die Ansiedlung in Heide in Schleswig-Holstein "grundsätzlich wirtschaftlich rentabel". Die Wahrscheinlichkeit, dass Northvolt die 600 Millionen zurückzahlen könne, schätzt der Bericht auf 86 Prozent.



Die Union kritisiert Habeck für die Förderung. "Es wurde ein Lieblingsprojekt ohne Rücksicht auf mögliche Verluste durchgedrückt", sagte Andreas Lenz, wirtschaftspolitischer Sprecher der Union, dem Newsletter. "Risiken wurden ausgeblendet, kritische Stimmen unterdrückt. Auch und gerade als sich Northvolt schon in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand." Am Mittwoch ist Habeck dazu in den Haushaltsausschuss geladen. Auch ein Untersuchungsausschuss zur Vergabe der Fördergelder an Northvolt wird vonseiten der Union gefordert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur