SPD-Generalsekretär wirbt für Koalitionsverhandlungen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wirbt für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union und geht zuversichtlich in die Abstimmung auf dem Parteitag. "Wir haben viele Inhalte durchgekämpft", sagte er der "B.Z. am Sonntag". Er glaube an "die Kraft guter Argumente". Deshalb sei ihm vor dem Parteitag überhaupt nicht bange.

Klingbeil verwies unter anderem auf den Sondierungserfolg der SPD bei der Europapolitik. "Wir haben eine Kehrtwende in der Europapolitik geschafft", sagte er. "Wir wollen die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen, die europäische Integration voranbringen und einen Sozialpakt schließen. Deutschland rückt ab von der Sparpolitik, hin zu mehr Investitionen. Das ist ein großer Erfolg." Klingbeil kündigte an, die Bürgerversicherung, die Ärzteversorgung im ländlichen Raum und die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung noch einmal auf die Agenda zu setzen, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommen sollte: "Wir werden da noch mehr herausholen." Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige