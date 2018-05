SPD pocht auf rasche Aufklärung des BAMF-Skandals durch Seehofer

SPD-Innenexperte Burkhard Lischka setzt auf eine rasche Aufklärung des BAMF-Skandals durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Ich gehe davon aus, dass der Bundesinnenminister selber ein großes Interesse an der Aufklärung des Falls hat und daher in den kommenden Tagen herausarbeiten wird, wer in seinem Haus wann was wusste. Diese Zeit sollte man ihm geben", sagte Lischka dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Die FDP hatte am Donnerstag einen Untersuchungsausschuss gefordert. Seehofer erklärte, er würde einen solchen Ausschuss "ausdrücklich begrüßen", falls sich im Parlament dafür genügend Unterstützung finden sollte. Gleichzeitig verwies er auf eine aktuell laufende Prüfung des Bundesrechnungshofs zu den Abläufen beim BAMF, die "erstreckt sich auch auf das Ministerium, das ich führe". Quelle: dts Nachrichtenagentur