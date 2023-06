Wegen wahrer Worte: Wirtschaftsminister Aiwanger soll abgesägt werden

Die Demonstration gegen den grünen Heizungswahnsinn in Erding am 10. Juni hat in Bayern ein mittleres Polit-Beben ausgelöst. Systemmedien, Antifa und Rot-Grün versuchen den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger wegen seiner klaren – und wahren – Worte bei der Erdinger Kundgebung abzusägen. Auch aus der Tatsache, dass Aiwanger AUF1 ein Interview gab, versucht das Polit- und Medienkartell einen Skandal zu machen.