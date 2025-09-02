AfD: Bürokratie-Schikane bedroht deutsche Bäckertradition

Zur Entscheidung des Umweltbundesamts, herstellende Bäcker des weltberühmten Dresdner Christstollens für eine 750 Gramm-Folienverpackung mit einer Abgabe und zusätzlichen bürokratischen Auflagen zu belegen, teilt der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Peter Felser, Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, mit: „Landwirtschaftsminister Alois Rainer muss seinem Versprechen an den Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, sich bei Umweltminister Schneider für die Rücknahme dieses Bürokratie-Unsinns einzusetzen, Taten folgen lassen!"

Felser weiter: "Diese Bürokratie-Schikane bedroht Jahrhunderte alte Handwerkstradition deutscher Bäckereikunst und ist zusätzlich Garant dafür, dass unser Land nicht zur nationalen Dönerbude nach Schema F wird.“

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Reck, Mitglied des Ernährungsausschusses, ergänzt: „Der Dresdner Stollen steht nicht nur für die deutsche, sondern vor allem die sächsische Identität. Statt weltbekannte deutsche Traditionen und Genussspezialitäten zu fördern, werden heimische Betriebe für ihre Herstellung des Dresdner Stollens obendrein mit einer Abgabe und noch mehr Bürokratie bestraft.“

Erst im Juni hatte sich die AfD-Bundestagsfraktion in einer Kleinen Anfrage (21/314) nach dem Stand des angekündigten Bürokratieabbaus in der Land- und Lebensmittelwirtschaft erkundigt. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung hatte zuvor mitgeteilt, hieran „mit Hochdruck“ zu arbeiten.

Quelle: AfD Deutschland