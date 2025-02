Söder warnt vor Leihstimmen an FDP

CSU-Chef Markus Söder warnt die Wähler seiner Partei davor, bei der Bundestagswahl Stimmen an die politische Konkurrenz abzugeben. Man habe "nichts zu verschenken", sagte er am Samstag beim CSU-Parteitag in Nürnberg. "Keine Leihstimmen an die FDP, keine Mitleidsstimmen an die Freien Wähler."

Das müsse man den Wählern klarmachen: "Wir brauchen die Erststimme, aber auch die Zweitstimme." Nur die CSU könne in Deutschland für Bayern was ändern, so Söder. "Das ist die Botschaft des heutigen Tages." Zugleich grenzte sich der bayerische Ministerpräsident von der AfD ab. "Ich gebe die Garantie ab: Nein, nein und nein, es gibt keine Zusammenarbeit", sagte er. "Wir sind der Schutzwall, wir sind die Brandmauer", fügte Söder hinzu. "Wenn die Rot-Grünen weitermachen, wird die AfD von selbst irgendwann übernehmen." Der CSU-Vorsitzende verwies zudem auf das Personal der Partei: "Bei der AfD gibt es gesichert Rechtsextremismus, man darf einige auch öffentlich als Nazis bezeichnen", sagte er. "Viele von denen sind sittlich und moralisch nicht geeignet zur Führung eines Landes und deswegen müssen wir sie bekämpfen aus Interesse unserer eigenen Überzeugungen heraus." Quelle: dts Nachrichtenagentur