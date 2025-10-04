Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Söder (CSU) offen für TV-Duell mit AfD-Kandidaten

Söder (CSU) offen für TV-Duell mit AfD-Kandidaten

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Laut dts Nachrichtenagentur erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), er sei bereit, bei entsprechender Konstellation zu einem TV-Duell gegen einen AfD-Kandidaten anzutreten. Er verwies in der Süddeutschen Zeitung darauf, man müsse Unterschiede deutlich machen und die Debatte nicht scheuen.

Söder knüpft die Bereitschaft an die Lage vor der nächsten bayerischen Landtagswahl, etwa wenn die AfD in Umfragen stark ist. Befürworter sehen darin eine Chance, inhaltliche Trennlinien auszuleuchten; Kritiker warnen vor Aufwertung der AfD durch Duell-Formate. Parallel hält die allgemeine Debatte über TV-Formate im Wahlkampf an, von klassischen Zweikämpfen bis zu größeren Runden.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte deck in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige