Söder (CSU) offen für TV-Duell mit AfD-Kandidaten

Laut dts Nachrichtenagentur erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), er sei bereit, bei entsprechender Konstellation zu einem TV-Duell gegen einen AfD-Kandidaten anzutreten. Er verwies in der Süddeutschen Zeitung darauf, man müsse Unterschiede deutlich machen und die Debatte nicht scheuen.

Söder knüpft die Bereitschaft an die Lage vor der nächsten bayerischen Landtagswahl, etwa wenn die AfD in Umfragen stark ist. Befürworter sehen darin eine Chance, inhaltliche Trennlinien auszuleuchten; Kritiker warnen vor Aufwertung der AfD durch Duell-Formate. Parallel hält die allgemeine Debatte über TV-Formate im Wahlkampf an, von klassischen Zweikämpfen bis zu größeren Runden. Quelle: ExtremNews