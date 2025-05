Schwesig pocht auf rasche Mehrwertsteuer-Senkung für Gastronomie

Vor dem Koalitionsausschuss von Union und SPD pocht Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf eine Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. "Ich bin ganz klar dafür, dass das Versprechen, dass die Gastrosteuer gesenkt wird, jetzt eingelöst wird", sagte Schwesig dem Nachrichtenmagazin Politico.

"Das Versprechen wurde schon in der Ampel gegeben. Und ich finde, wenn man ein Versprechen abgibt, muss man es auch halten."



Schwesig sagte, die Senkung sei wichtig für die große Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern. "Deswegen werden wir diese Absenkung natürlich auch finanziell mittragen", so die SPD-Politikerin weiter.



Quelle: dts Nachrichtenagentur