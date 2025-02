Florian Köhler: Bayern will Erforschung der Kernfusion fördern – Söder übernimmt zentrale energiepolitische Forderung der AfD!

Die Bayerische Staatsregierung will in den nächsten drei Jahren 100 Millionen Euro in die Erforschung der Kernfusion investieren. Dafür werden in Augsburg, Erlangen, München und Würzburg neue Lehrstühle geschaffen. Später soll auch ein Demonstrationsreaktor gebaut werden.

Florian Köhler, energiepolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, erklärt dazu: „Söder hat schon wieder eine politische Wende hingelegt. Als bayerischer Umweltminister hat er den Ausstieg aus der Kernenergie vorangetrieben. Jetzt will er plötzlich umsetzen, was wir als AfD schon lange fordern: die Erforschung der Kernfusion als sichere, saubere und preisgünstige Energiequelle. Kernfusion ist ein Schlüssel zur Energiezukunft. Es ist erfreulich, dass Bayern eine Vorreiterrolle übernehmen will. Und es zeigt wieder einmal: AfD wirkt! Auch die Pläne zur Reaktivierung bestehender Kernkraftwerke und zum Bau neuer Kleinkraftwerke bestätigen die Position der AfD, dass eine sichere und bezahlbare Energieversorgung nur mit Kernkraft möglich ist. Aber wir werden genau hinschauen, ob die Staatsregierung wirklich an ernsthafter Forschung interessiert ist oder nur PR betreibt, um von ihrer bisherigen verfehlten Energiepolitik abzulenken. Nur eine starke AfD wird dafür sorgen, dass Technologie und Innovation statt Ideologie und Planwirtschaft die Grundlagen der Energiepolitik bilden.“ Quelle: AfD Bayern