Bericht: Seehofer will Grenzkontrollen nach Polen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will offenbar Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze durchsetzen. Der Minister wolle das Thema am Mittwoch ins Kabinett einbringen, berichtet die "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach soll er schon in der vergangenen Woche mit der Bundespolizei-Führung besprochen haben, inwiefern Grenzkontrollen machbar sind. Die Maßnahme wäre eine Reaktion auf eine steigende Zahl illegaler Einreisen über Weißrussland und Polen.

Die Bundespolizeigewerkschaft hatte Seehofer zuletzt in einem Brief zur Einführung von "temporären Grenzkontrollen nach Polen" aufgefordert. Mehrere EU-Staaten machen den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko für den Anstieg verantwortlich. Sie werfen ihm vor, Migranten gezielt an die EU-Außengrenze zu bringen. Quelle: dts Nachrichtenagentur