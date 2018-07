BKA-Chef warnt: Der IS ist anpassungsfähig

Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, warnt davor, die Terrormiliz IS nach ihren militärischen Niederlagen zu unterschätzen. Der schwere Anschlag in der syrischen Provinz Suweida zeige "ein Erstarken des anpassungsfähigen IS, das wir in den vergangenen Wochen bereits bei weiteren Anschlägen in der Region beobachten konnten", sagte Münch im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel".

Der IS sei offenbar in der Lage, "seine Strukturen so anzupassen, dass er auch aus dem Untergrund handlungsfähig bleibt und seine terroristischen Aktivitäten weiterführt". Quelle: Der Tagesspiegel (ots)