„Die Grünen haben einen messianischen Auftrag“ Sächsische Ex-Fraktionschefin bescheinigt der Partei sektenähnlichen Charakter

Die Grünen bestimmen inzwischen Zeitgeist und Themen in Deutschland. Eine wackelige Energiewende mit horrenden Preisen, Klimaretter-Politik, Kriegslust und Identitätspolitik bestimmen die Agenda der ehemaligen Friedenspartei. „Die Grünen sind eine Art Sekte“, sagt die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Partei in Sachsen, Antje Hermenau.

„Es ist ein in sich geschlossener Kosmos, es gibt Sprachregelungen, strenge Regeln, was man tun darf und was nicht und es gibt quasi religiöse Züge“, so Antje Hermenau, die sich 2015 nach 25 Jahren von den Grünen verabschiedet hat. Sie vermisst Realpolitik und Kompetenz bei fast allen Themen. In ihrem Buch „Das große Egal“ rechnet sie auch mit Politik und Zielen der Partei ab.

Die Energiewende sei gescheitert, so die Politikerin und wirft ihren ehemaligen Kollegen vor, aus rein ideologischen Gründen am Atomausstieg festzuhalten. “Wenn wir die bestehenden Kernkraftwerke am Netz lassen, werden die Strompreise sinken. So ist die Preiskrise hausgemacht.“

Auch die Einengung des Meinungsspektrums treibt die Ex-Grüne um. Die Ostdeutsche ist enttäuscht, sie hatte sich nach der Wende Freiheit und Rechtsstaatlichkeit erhofft und auch deshalb 1990 die Grünen in Sachsen mitbegründet.

Quelle: Punkt.Preradovic