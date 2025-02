Bayern als Vorbild für Forschungs- und Technologiepolitik: CSU-Fraktion fordert nationale Innovationsagenda

Entbürokratisierung der Forschungsförderung, noch engere Verzahnung von Forschung und Wirtschaft, eine Gründungsoffensive für Start-ups und steuerliche Anreize für private Investitionen in Forschung und Entwicklung - das sind die Ziele eines Dringlichkeitsantrags der CSU-Landtagsfraktion für "Eine nationale Agenda für Forschung und Innovation".

Konkret bedeutet das, eine nationale Priorisierung von Zukunftstechnologien wie Quantentechnologie, Künstliche Intelligenz und Kernfusion. Dabei stehen die Schaffung eines deutschen KI-Basismodells, der Aufbau eines nationalen Demonstrationsreaktors für Kernfusion in Bayern sowie die Einrichtung eines nationalen Quantenhöchstleistungszentrums in Garching im Fokus. Darüber hinaus sollen weitere "Supertech-Missionen" vorangetrieben werden, darunter eine nationale Biobank für personalisierte Medizin und eine deutsche Hyperloop-Referenzstrecke in Taufkirchen/Ottobrunn. Eine nationale Luft- und Raumfahrtoffensive soll den Standort Bayern als führenden Hub in Deutschland stärken.

Robert Brannekämper, wissenschaftspolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, erklärt: "Bayern zeigt seit Jahren, wie eine kluge und strategische Innovationspolitik aussieht. Es braucht eine nationale Innovationsagenda, die Transfer und wirtschaftliche Verwertung von Beginn an berücksichtigt. Wir müssen den Forschungsstandort Deutschland wieder attraktiver machen. Weniger Bürokratie, mehr Freiraum für Wissenschaftler und eine gezielte Stärkung der Universitätsmedizin sind dringender denn je."

Dr. Stephan Oetzinger, Mitglied des Wissenschaftsausschusses für die CSU-Landtagsfraktion, betont: "Was Deutschland jetzt braucht, ist eine ambitionierte Forschungsstrategie, die Innovationen nicht ausbremst, sondern gezielt ermöglicht. Die neue Bundesregierung muss am besten schon in den ersten 100 Tagen eine mutige Innovationspolitik vorlegen, die für Forschung wie Wirtschaft den Turbogang einlegt. Nur wenn wir jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen, können deutsche Innovationen wieder zu Weltmarktführern werden. Deutschland droht gerade den Anschluss in entscheidenden Spitzentechnologien zu verlieren. Hier gilt es jetzt umzusteuern!"

Quelle: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (ots)