Grüne zweifeln an Patrick Schnieders (CDU) Eignung als Verkehrsminister

Die Grünen stellen die Eignung von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) infrage, meldet die dts Nachrichtenagentur. Auslöser sind Personaldebatten und strategische Weichenstellungen im Ressort, berichtet FinanzNachrichten.de.

Vertreter der Grünen kritisieren Führungsstil und Prioritäten, etwa bei Infrastrukturprojekten und Pünktlichkeitszielen. Sie verlangen eine klare Linie bei Bauabläufen, Digitalisierung und Klimazielen des Verkehrssektors. Schnieder (CDU) verweist auf laufende Projekte und die Notwendigkeit verlässlicher Planungen.

In der Koalition wächst der Druck, zentrale Vorhaben ohne weitere Verzögerung umzusetzen. Beobachter erwarten, dass der Streit die Debatte über Kompetenzen zwischen Ministerium, Bahn und Aufsichtsgremien verschärft.

Quelle: ExtremNews



