Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Grüne zweifeln an Patrick Schnieders (CDU) Eignung als Verkehrsminister

Grüne zweifeln an Patrick Schnieders (CDU) Eignung als Verkehrsminister

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 13:56 durch Sanjo Babić
Bündnis90 /Die Grünen in der Kritik: Politische Feinde werden kriminalisiert (Symbolbild)
Bündnis90 /Die Grünen in der Kritik: Politische Feinde werden kriminalisiert (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die Grünen stellen die Eignung von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) infrage, meldet die dts Nachrichtenagentur. Auslöser sind Personaldebatten und strategische Weichenstellungen im Ressort, berichtet FinanzNachrichten.de.

Vertreter der Grünen kritisieren Führungsstil und Prioritäten, etwa bei Infrastrukturprojekten und Pünktlichkeitszielen. Sie verlangen eine klare Linie bei Bauabläufen, Digitalisierung und Klimazielen des Verkehrssektors. Schnieder (CDU) verweist auf laufende Projekte und die Notwendigkeit verlässlicher Planungen.

In der Koalition wächst der Druck, zentrale Vorhaben ohne weitere Verzögerung umzusetzen. Beobachter erwarten, dass der Streit die Debatte über Kompetenzen zwischen Ministerium, Bahn und Aufsichtsgremien verschärft.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zehner in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige