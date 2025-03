Koalitionsverhandlungen sollen am Donnerstag starten

Nach der Sondierungseinigung von Union und SPD sollen die eigentlichen Koalitionsverhandlungen am Donnerstag starten. Das kündigte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag in Berlin an.

Demnach soll es 16 Arbeitsgruppen geben. Man habe dazu zehn Tage Zeit, so Linnemann. Wie die "Welt" berichtet, sollen sechs Arbeitsgruppen von der CDU geführt werden, drei von der CSU und sieben von der SPD. Die Gruppen sollen diese Woche gebildet werden, als Arbeitszeitraum wird angegeben: 13. bis 23. März.



Mit Blick auf die ablehnende Haltung der Grünen gegenüber dem geplanten Finanzpaket von Union und SPD sagte Linnemann, dass noch am Montag Gespräche mit den Grünen stattfinden sollen. "Ich finde, das muss in einem konstruktiven Klima erfolgen und das sehe ich eigentlich auch, zumindest wenn ich die Vorschläge der Grünen betrachte." Quelle: dts Nachrichtenagentur