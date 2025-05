Linnemann mahnt geschlossenes Auftreten der Koalition an

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht die schwarz-rote Bundesregierung in der Pflicht, öffentlichen Streit zu vermeiden und so auch größere gesamtdeutsche Erfolge der AfD zu verhindern. "Den hohen Zuspruch für die AfD in den ostdeutschen Bundesländern sehe ich da als Vorboten, auch mit Blick auf die Entwicklung im Westen", sagte Linnemann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Diese Partei lässt bei jedem koalitionsinternen Streit, jeder Konjunkturdelle, jeder schlechten Nachricht die Sektkorken knallen."



Die Polarisierung im Land sei gefährlich, aber man werde gegensteuern, so der CDU-Generalsekretär. "Die Verantwortung war nie so groß wie jetzt." Als erste Maßnahme zur Vertrauensbildung in der Bevölkerung nannte er ein geschlossenes Auftreten der Koalition. Quelle: dts Nachrichtenagentur