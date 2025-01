Söder lobt Trumps Politik-Stil

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder lobt den Politik-Stil des kommenden US-Präsidenten Donald Trump. "Ich glaube, die Kraft, die Donald Trump hat, ist die Unberechenbarkeit", sagte Söder dem TV-Sender "Welt".

Söder verwies zur Begründung auf die Rolle, die Trump bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und der Hamas gespielt habe. Und er erinnerte an den Zollstreit mit China in der ersten Amtsperiode Trumps: "Die meiste Angst vor Trump hatten die Chinesen, weil er sie damals mit dem Zollstreit ganz schön an die Wand gedrückt hat."

Für das deutsch-amerikanische Verhältnis erwartet der CSU-Vorsitzende aber schwierige Zeiten: "Ich glaube aber auch, dass das jetzt eine schwere Prüfzeit wird, denn man spürt ja geradezu die Distanz zu Europa und gerade zu Deutschland." Angesichts der schlechten ökonomischen Lage treffe Deutschland das "absolut am falschen Fuß".

Quelle: dts Nachrichtenagentur