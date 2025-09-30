Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Union stellt klar: Ehegatten-Splitting bleibt!

Union stellt klar: Ehegatten-Splitting bleibt!

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Logo der Union (CDU und CSU)
Logo der Union (CDU und CSU)

Bild: CDU CSU

Die Unionsfraktion spricht sich für die Beibehaltung des Ehegatten-Splittings aus, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Reformüberlegungen der Gegner lehnt sie ab und verweist auf familienpolitische Ziele.

Die Union argumentiert, das Modell stärke wirtschaftliche Stabilität von Familien und gleiche unterschiedliche Erwerbsbiografien aus. Änderungen seien allenfalls im Rahmen zusätzlicher Optionen denkbar, nicht aber durch eine Abschaffung. Abgeordnete verweisen auf Planungssicherheit und warnen vor Mehrbelastungen in der Mittelschicht.

Kritiker fordern seit langem eine Individualbesteuerung mit übertragbaren Freibeträgen, um Erwerbsanreize – vor allem für Zweitverdienende – zu erhöhen. Die Unionsfraktion will die Debatte in den Haushalts- und Finanzausschüssen weiterführen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte virus in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige