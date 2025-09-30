Union stellt klar: Ehegatten-Splitting bleibt!

Die Unionsfraktion spricht sich für die Beibehaltung des Ehegatten-Splittings aus, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Reformüberlegungen der Gegner lehnt sie ab und verweist auf familienpolitische Ziele.

Die Union argumentiert, das Modell stärke wirtschaftliche Stabilität von Familien und gleiche unterschiedliche Erwerbsbiografien aus. Änderungen seien allenfalls im Rahmen zusätzlicher Optionen denkbar, nicht aber durch eine Abschaffung. Abgeordnete verweisen auf Planungssicherheit und warnen vor Mehrbelastungen in der Mittelschicht.

Kritiker fordern seit langem eine Individualbesteuerung mit übertragbaren Freibeträgen, um Erwerbsanreize – vor allem für Zweitverdienende – zu erhöhen. Die Unionsfraktion will die Debatte in den Haushalts- und Finanzausschüssen weiterführen.

Quelle: ExtremNews



