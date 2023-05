AfD: Mehr Meister braucht das Land : 7 Tage Deutschland

Wer in Deutschland einen Handwerker braucht, guckt mitunter in die Röhre. Denn immer weniger Monteure, Elektriker, Schreiner, Heizungsbauer, Maler und weitere müssen immer mehr Aufträge abarbeiten. Kein Wunder – denn wer will heute noch den Schritt in die Selbstständigkeit gehen? Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Weit über Zehntausend Euro und jede Menge Zeit kostet die Qualifizierung zum Meister und wenn man das Gewerbe dann angemeldet hat, machen einem Zwangsabgaben, Steuern, Bürokratie und die immer geringer werdende Anerkennung des Berufs in Politik und Gesellschaft das Leben schwer. Wir von der AfD wollen das ändern – und die berufliche Bildung endlich der akademischen gleichstellen. Wie das gehen soll, erklärt jetzt die bildungspolitische Sprecherin der AfD im Bundestag, Nicole Hoechst. Und: Seit Monaten das gleiche Bild vor allem auf Berliner Straßen: Die Ökoterroristen der letzten Generation blockieren die Hauptverkehrsstraßen und die Polizei muss sie auch noch vor den wütenden Autofahrern beschützen. Kein Wunder, denn die Klimakleber agieren weniger frei, als man uns glauben machen will. Immer wieder fließen öffentliche Gelder oder prominente Spenden an die Letzte Generation, unser stellvertretender Bundessprecher Stephan Brandner nennt sie „nützliche Idioten der Energiewende“. Und er warnt: Bei der RAF hat es damals genauso angefangen, doch bald wurde aus zivilem Ungehorsam Terror gegen die Bevölkerung. Wehret den Anfängen, das ist die Botschaft eines Antrags der AfD-Fraktion im Bundestag, den er im Interview erläutert. Außerdem: Seit Tagen sorgt der grüne Filz im Bundeswirtschaftsministerium für Schlagzeilen. Aber Einsicht ist bei Robert Habeck nicht zu erkennen: Statt seinen Staatssekretär, der mit zahlreichen Öko-Lobbyisten verwandt und verschwägert ist und darüber hinaus weitere im Ministerium selbst installiert, rauszuschmeißen, stellt er sich vor ihn. Denn Patrick Graichen ist so etwas wie der Architekt der „Energiewende“, für die wir Bürger gerade unser letztes Hemd geben sollen. Schluss damit! Im Vetternwirtschaftsministerium muss ausgemistet werden. Und die Bundesregierung muss sich endlich wieder um die Interessen der eigenen Bevölkerung kümmern. Darüber und über die andauernde Migrationskrise sprechen wir mit AfD-Bundessprecher und Fraktionschef Tino Chrupalla."

Quelle: AfD Deutschland