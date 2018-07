Zeitung: Seehofer ohne volle Rückendeckung für harte Linie

CSU-Chef Horst Seehofer hat für seinen Kurs in der Asylpolitik und die weitere Zuspitzung im Konflikt Bundeskanzlerin Angela Merkel offenbar keine volle Rückendeckung den CSU-Führungsgremien. In der Sitzung von CSU-Vorstand und CSU-Landesgruppe im Bundestag am Sonntag gebe es eine "sehr kontroverse Debatte", sagten Teilnehmer am Sonntagabend der "Passauer Neuen Presse" für ihre Montagausgabe.

Für die harte Linie des Bundesinnenministers und seine Pläne der Zurückweisung von bereits in EU-Staaten registrierten Flüchtlinge an der Grenze habe sich "eine Mehrheit von 60 zu 40" abgezeichnet, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Seehofer wollte noch am Sonntagabend eine "persönliche Erklärung" vor der Presse abgeben. Quelle: dts Nachrichtenagentur