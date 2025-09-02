Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Dr. Rainer Balzer: Wurmlinger Pfingstritt

Dr. Rainer Balzer: Wurmlinger Pfingstritt

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 18:16 durch Sanjo Babić
Dr. Rainer Balzer (2024)
Dr. Rainer Balzer (2024)

Bild: Screenshot Youtube / Eigenes Werk

„Es verdient Respekt, dass die Gemeinde trotz medialem Druck an der Figur des Mohrenkönigs festhält.“ Mit diesen Worten reagierte der kulturpolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL auf die erneute SWR-Kritik zur Rolle des Mohrenkönigs beim Wurmlinger Pfingstritt.

Dr. Balzer weiter: „Es ist durchsichtig, wie hier mit künstlich aufgeheizter Empörung ein ganzes Dorf an den Pranger gestellt werden soll. Ein traditionsreiches Fest, das über Generationen gewachsen ist, wird von außen moralisch attackiert, um ein wokes Machtspiel zu inszenieren. Wenn eine armselige Minderheit, die sich nochmal nicht namentlich zu erkennen gibt, das Wort ‚Rassismus‘ auf den Wurmlinger Pfingstritt anwendet, betreibt sie nicht Aufklärung, sondern Kulturvernichtung.

Und wer den Ortsvorsteher und die Organisatoren jetzt attackiert, beleidigt letztlich die gesamte Dorfgemeinschaft. Gerade an stadtkindtuebingen zeigt sich exemplarisch, wie Aktivisten, deren kultureller Verfall und der Hass auf die eigene Vergangenheit der Menschen offensichtlich sind, aus den sozialen Medien heraus ganze Traditionen zerstören wollen. Unter dem Deckmantel von Moral und ‚Sensibilität‘ betreiben sie nichts anderes als eine Form von Kulturkampf gegen die eigene Geschichte. Die AfD-Fraktion wird den Wurmlinger Pfingstritt und ähnliche Bräuche auch künftig entschlossen verteidigen.“

Quelle: AfD BW

