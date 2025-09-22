Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Enkelkinder und Gartenarbeit: Wie sich Johann Wadephul in seiner Heimat "erdet"

Johann Walter David Rudolf Wadephul (2025)
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) möchte nicht dauerhaft in Berlin leben. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" schildert er, dass er so oft wie möglich versuche, der "Berliner Blase" den Rücken zu kehren, um sich in seiner Heimat Molfsee in Schleswig-Holstein zu "erden".

Es sei ihm wichtig zu erfahren, was die Menschen in seinem Wahlkreis denken, so Wadephul. Besonders entspannen kann Deutschlands Chefdiplomat beim Spielen mit seinen beiden Enkelkindern sowie bei der Gartenarbeit: "Ich bin für das Schneiden der Hecke und fürs Rasenmähen zuständig. Man sieht sofort einen Erfolg. Das habe ich als Außenminister nicht jeden Tag."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

