Regierung sieht sich Opfer von Desinformations-Offensive

Laut dts warnt Integrationsstaatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) vor einer zunehmenden Welle gezielter Falschinformationen, die das Vertrauen in die Regierung schwächen sollen.

Reem Alabali-Radovan (SPD), die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, hat vor gezielten Desinformationskampagnen gewarnt. Diese hätten das Ziel, das Vertrauen in staatliche Institutionen zu untergraben und gesellschaftliche Spannungen zu verschärfen.

Sie sprach von einer „koordinierten Strategie“, die insbesondere in sozialen Medien sichtbar werde. Besonders betroffen seien Themen rund um Migration und Integration, bei denen bewusst falsche Informationen verbreitet würden.

Die Bundesregierung wolle nach eigenen Angaben mit Aufklärungskampagnen, Faktenchecks und verstärkter Medienkompetenz entgegenwirken. Radovan betonte, dass Demokratie nur funktioniere, wenn Bürgerinnen und Bürger belastbaren Informationen vertrauen könnten.

