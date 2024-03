RKI-Protokolle entlarven Corona-Lügen: Wo bleiben die Rücktritte und Konsequenzen?

Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Diejenigen, die von den etablierten Parteien und Medien jahrelang als „Schwurbler“ und „Alu-Hüte“ diffamiert wurden, lagen in unzähligen Punkten richtig! Die nunmehr erfolgte Veröffentlichung der internen Sitzungsprotokolle des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass das RKI selbst nicht an die offiziellen Panik-Parolen glaubte. Bei einer normalen Grippewelle „versterben mehr Leute“, heißt es in dem Bericht lapidar. Und: Die weltweiten „Lockdowns“ hätten „zum Teil schwerere Konsequenzen als Covid selbst.“ Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Auch beim Thema Maskenzwang äußerte sich das RKI in den internen Protokollen völlig gegensätzlich zur offiziellen Linie: „Es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes.“ Wer all diese Dinge sagte, der wurde von der Bundesregierung, von den Medien und auch vom Robert-Koch-Institut auf das Übelste verunglimpft. Dabei zeigen die RKI-Protokolle klipp und klar: Auf der Basis von Lügen und Falschdarstellungen wurde eine Politik betrieben, die die Menschenwürde und unsere Grundrechte missachtete. Angehörige durften nicht zu ihren sterbenden Verwandten, Kinder wurden mit Masken gequält, Familien gespalten und zerstört. In einem Land mit einer funktionierenden politischen Kultur würde es nun Rücktritte hageln. Gesundheitsminister Lauterbach müsste seinen Posten unverzüglich räumen, aber auch zahlreiche Verantwortliche des Robert-Koch-Instituts und Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Doch die etablierten Parteien haben sich in einem Kartell eingerichtet, in dem fast niemand mehr für Fehlverhalten und himmelschreiendes Unrecht zur Verantwortung gezogen wird. Auch deshalb wollen wir als AfD schnellstmöglich regieren: Wir werden die ewigen Vertuschungen beenden und das Corona-Unrecht transparent und detailliert aufarbeiten!" Quelle: AfD Deutschland